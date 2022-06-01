Diretório de Empresas
Bechtle
Bechtle Salários

A faixa salarial da Bechtle varia de $45,097 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Controles na extremidade inferior a $182,910 para um Arquiteto de Soluções na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Bechtle. Última atualização: 8/7/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $88.5K
Engenheiro de Controles
$45.1K
Tecnólogo em Informática (TI)
$82.9K

Marketing
$146K
Capacitação de Vendas
$69K
Arquiteto de Soluções
$183K
Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Bechtle é Arquiteto de Soluções at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $182,910. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Bechtle é $85,729.

