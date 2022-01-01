Diretório de Empresas
Applied Intuition
Applied Intuition Salários

A faixa salarial da Applied Intuition varia de $100,500 em remuneração total por ano para um Pesquisador de Experiência do Usuário na extremidade inferior a $483,570 para um Designer de Produto na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Applied Intuition. Última atualização: 8/7/2025

$160K

Engenheiro de Software
Software Engineer $255K
Senior Software Engineer $313K

Engenheiro de Software Full-Stack

Recrutador
Median $140K
Desenvolvimento de Negócios
$218K

Recursos Humanos
$422K
Engenheiro Mecânico
$136K
Designer de Produto
$484K
Analista de Cibersegurança
$143K
Gerente de Engenharia de Software
$201K
Gerente de Programa Técnico
$201K
Pesquisador de Experiência do Usuário
$101K
Cronograma de Vesting

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
Options

Na Applied Intuition, as Options estão sujeitas a um cronograma de vesting de 4 anos:

  • 25% veste no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% veste no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% veste no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% veste no 4th-ANO (25.00% anual)

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
Options

Na Applied Intuition, as Options estão sujeitas a um cronograma de vesting de 4 anos:

  • 25% veste no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% veste no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% veste no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% veste no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Applied Intuition é Designer de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $483,570. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Applied Intuition é $200,940.

