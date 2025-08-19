Kierownik obiektów Wynagrodzenie w Buenos Aires, Argentina

ARS 29,642,529
Mediana całkowitego wynagrodzenia
Mediana całkowitego wynagrodzenia
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Negocjacje wynagrodzenia 1:1
Otrzymuj zapłatę, nie odmowę. Pomagamy osobom takim jak Ty w uzyskaniu podwyżek o 150 tys. USD+ (czasami 1,5 mln USD+).
Przegląd CV
Przestań aplikować o pracę. Spraw, aby rekruterzy Cię ścigali.
Jaka jest pensja Kierownik obiektów w Buenos Aires, Argentina?
Średnie całkowite wynagrodzenie Kierownik obiektów w Buenos Aires, Argentina wynosi ARS 29,642,529.
Jaka jest minimalna pensja Kierownik obiektów w Buenos Aires, Argentina?
Chociaż nie ma minimalnego wynagrodzenia dla Kierownik obiektów w Buenos Aires, Argentina, średnie całkowite wynagrodzenie wynosi ARS 29,642,529.
Mam inne pytanie
Czy ta strona była pomocna?