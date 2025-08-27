Analityk Danych Wynagrodzenie w Curitiba, Brazil

Jakie jest wynagrodzenie Analityk Danych w Curitiba, Brazil? Średnie całkowite wynagrodzenie Analityk Danych w Curitiba, Brazil wynosi R$113,640.

Jakie jest minimalne wynagrodzenie Analityk Danych w Curitiba, Brazil? Chociaż nie ma minimalnego wynagrodzenia dla Analityk Danych w Curitiba, Brazil, średnie całkowite wynagrodzenie wynosi R$113,640.

Która firma płaci najwięcej za Analityk Danych w Curitiba, Brazil? Najlepiej płacącą firmą dla Analityk Danych w Curitiba, Brazil jest Grab ze średnim całkowitym wynagrodzeniem R$767,759.