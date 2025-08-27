Analityk Danych Wynagrodzenie w Coimbra, Portugal

Jakie jest wynagrodzenie Analityk Danych w Coimbra, Portugal? Średnie całkowite wynagrodzenie Analityk Danych w Coimbra, Portugal wynosi €18,295.

Jakie jest minimalne wynagrodzenie Analityk Danych w Coimbra, Portugal? Chociaż nie ma minimalnego wynagrodzenia dla Analityk Danych w Coimbra, Portugal, średnie całkowite wynagrodzenie wynosi €18,295.

Która firma płaci najwięcej za Analityk Danych w Coimbra, Portugal? Najlepiej płacącą firmą dla Analityk Danych w Coimbra, Portugal jest Grab ze średnim całkowitym wynagrodzeniem €124,078.