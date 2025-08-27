Analityk Danych Wynagrodzenie w Cluj-Napoca, Romania

Jakie jest wynagrodzenie Analityk Danych w Cluj-Napoca, Romania? Średnie całkowite wynagrodzenie Analityk Danych w Cluj-Napoca, Romania wynosi RON 129,233.

Jakie jest minimalne wynagrodzenie Analityk Danych w Cluj-Napoca, Romania? Chociaż nie ma minimalnego wynagrodzenia dla Analityk Danych w Cluj-Napoca, Romania, średnie całkowite wynagrodzenie wynosi RON 129,233.

Która firma płaci najwięcej za Analityk Danych w Cluj-Napoca, Romania? Najlepiej płacącą firmą dla Analityk Danych w Cluj-Napoca, Romania jest Grab ze średnim całkowitym wynagrodzeniem RON 618,620.