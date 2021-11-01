Katalog firm
Zwift
Zwift Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Zwift wynosi od $75,154 całkowitej rekompensaty rocznie dla Marketing na dolnym końcu do $264,500 dla Menedżer Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Zwift. Ostatnia aktualizacja: 9/7/2025

$160K

Menedżer Produktu
Median $265K
Inżynier Oprogramowania
Median $138K
Analityk Danych
Median $215K

Zasoby Ludzkie
$186K
Marketing
$75.2K
Menedżer Programu
$156K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$188K
Menedżer Programu Technicznego
$150K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Zwift jest Menedżer Produktu z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $264,500. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Zwift wynosi $170,850.

