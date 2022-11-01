Katalog firm
Zurich Insurance
Zurich Insurance Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Zurich Insurance wynosi od $27,980 całkowitej rekompensaty rocznie dla Asystent Administracyjny na dolnym końcu do $281,400 dla Bankier Inwestycyjny na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Zurich Insurance. Ostatnia aktualizacja: 9/2/2025

$160K

Analityk Danych
Median $121K
Inżynier Oprogramowania
Median $111K
Aktuariusz
Median $193K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Architekt Rozwiązań
Median $61.7K
Asystent Administracyjny
$28K
Analityk Biznesowy
$53.7K
Menedżer Analityki Danych
$224K
Analityk Finansowy
$44.9K
Zasoby Ludzkie
$48.7K
Technolog Informacyjny (IT)
$43.7K
Bankier Inwestycyjny
$281K
Konsultant Zarządzania
$202K
Projektant Produktu
$62.3K
Menedżer Produktu
$170K
Menedżer Programu
$161K
Menedżer Projektu
$130K
Analityk Cyberbezpieczeństwa
$66.8K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$218K
Underwriter
$78.7K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Zurich Insurance jest Bankier Inwestycyjny at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $281,400. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Zurich Insurance wynosi $110,725.

