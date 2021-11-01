Katalog firm
Zoomcar
Zoomcar Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Zoomcar wynosi od $15,888 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Biznesowy na dolnym końcu do $117,734 dla Menedżer Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Zoomcar. Ostatnia aktualizacja: 9/2/2025

Menedżer Produktu
Median $118K
Inżynier Oprogramowania
Median $30.5K
Analityk Biznesowy
$15.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Analityk Danych
$105K
Projektant Graficzny
$23.9K
Menedżer Programu
$17.1K
Menedżer Projektu
$23.9K
Najczęściej zadawane pytania

The highest paying role reported at Zoomcar is Menedżer Produktu with a yearly total compensation of $117,734. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Zoomcar is $23,926.

