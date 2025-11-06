Zoom Menedżer Programów Technicznych Pensje w Greater Bengaluru

Wynagrodzenie Menedżer Programów Technicznych in Greater Bengaluru w Zoom wynosi ₹5.57M year dla ZP4. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Zoom. Ostatnia aktualizacja: 11/6/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom Dodaj wynagrodzenie Porównaj poziomy

Nazwa poziomu Łącznie Podstawa Akcje (/yr) Premia ZP1 ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- ZP2 ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- ZP3 ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- ZP4 ₹5.57M ₹2.68M ₹2.68M ₹206K Pokaż 2 Więcej poziomów

+ ₹5.03M + ₹7.72M + ₹1.73M + ₹3.03M + ₹1.91M Don't get lowballed

Najnowsze zgłoszenia pensji

Harmonogram Uprawnień Główny 25 % ROK 1 25 % ROK 2 25 % ROK 3 25 % ROK 4 Typ Akcji RSU W Zoom, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień: 25 % uprawnia w 1st - ROK ( 25.00 % rocznie )

25 % uprawnia w 2nd - ROK ( 6.25 % kwartalnie )

25 % uprawnia w 3rd - ROK ( 6.25 % kwartalnie )

25 % uprawnia w 4th - ROK ( 6.25 % kwartalnie )

Jaki jest harmonogram uprawnień w Zoom ?

