Wynagrodzenie Menedżer Inżynierii Oprogramowania in San Francisco Bay Area w Zoom wynosi od $285K year dla ZP1 do $331K year dla ZP4. Medianna pakietu rekompensaty in San Francisco Bay Area year wynosi w sumie $325K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Zoom. Ostatnia aktualizacja: 11/6/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
ZP1
$285K
$185K
$85K
$15K
ZP2
$ --
$ --
$ --
$ --
ZP3
$314K
$229K
$75K
$10.7K
ZP4
$331K
$223K
$100K
$8.8K
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Zoom, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)