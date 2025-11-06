Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in India w Zoom wynosi od ₹3.59M year dla ZP1 do ₹5.8M year dla ZP3. Medianna pakietu rekompensaty in India year wynosi w sumie ₹5.44M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Zoom. Ostatnia aktualizacja: 11/6/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
ZP1
₹3.59M
₹2.46M
₹1.09M
₹35.9K
ZP2
₹4.34M
₹2.82M
₹1.25M
₹269K
ZP3
₹5.8M
₹3.81M
₹1.7M
₹286K
ZP4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Zoom, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)
