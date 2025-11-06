Wynagrodzenie Projektant Produktu in San Francisco Bay Area w Zoom wynosi od $130K year dla ZP1 do $279K year dla ZP5. Medianna pakietu rekompensaty in San Francisco Bay Area year wynosi w sumie $180K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Zoom. Ostatnia aktualizacja: 11/6/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
ZP1
$130K
$116K
$12K
$2K
ZP2
$ --
$ --
$ --
$ --
ZP3
$195K
$175K
$20K
$0
ZP4
$236K
$190K
$37.5K
$8K
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Zoom, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)
