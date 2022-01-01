Zoom Wynagrodzenia

Katalog firm
Wynagrodzenie w Zoom wynosi od $30,602 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Danych na dolnym końcu do $487,550 dla Rozwój Biznesu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Zoom. Ostatnia aktualizacja: 9/19/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
ZP1 $148K
ZP2 $196K
ZP3 $247K
ZP4 $346K
ZP5 $393K

Inżynier Uczenia Maszynowego

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Oprogramowania Produkcyjnego

Inżynier DevOps

Naukowiec Badawczy

Menedżer Produktu
ZP3 $217K
ZP4 $283K
ZP5 $325K
Projektant Produktu
ZP3 $194K
ZP4 $271K

Projektant UX

Rekruter
ZP3 $206K
ZP4 $209K
Marketing
Median $225K

Menedżer Marketingu Produktu

Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $310K
Sprzedaż
Median $200K
Analityk Biznesowy
Median $137K
Analityk Danych
Median $210K
Analityk Cyberbezpieczeństwa
Median $212K
Analityk Finansowy
Median $155K
Menedżer Projektu
Median $145K
Zasoby Ludzkie
Median $188K
Inżynier Sprzedaży
Median $239K
Księgowy
$192K

Księgowy Techniczny

Asystent Administracyjny
$42.2K
Menedżer Operacji Biznesowych
$259K
Rozwój Biznesu
$488K
Rozwój Korporacyjny
$189K
Obsługa Klienta
$73.7K
Operacje Obsługi Klienta
$83.1K
Menedżer Analityki Danych
$114K
Analityk Danych
$30.6K
Projektant Graficzny
$259K
Technolog Informacyjny (IT)
$131K
Prawny
$296K
Operacje Marketingowe
$456K
Menedżer Programu
$147K
Wsparcie Sprzedaży
$143K
Architekt Rozwiązań
$223K

Architekt Bezpieczeństwa Chmury

Menedżer Konta Technicznego
$180K
Menedżer Programu Technicznego
$64K
Redaktor Techniczny
$132K
Zaufanie i Bezpieczeństwo
$94.6K
Badacz UX
$211K
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Zoom, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Zoom jest Rozwój Biznesu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $487,550. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Zoom wynosi $200,000.

