ZOE Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w ZOE wynosi od $30,720 całkowitej rekompensaty rocznie dla Obsługa Klienta na dolnym końcu do $166,414 dla Zasoby Ludzkie na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników ZOE. Ostatnia aktualizacja: 11/15/2025

Inżynier Oprogramowania
Median $107K
Obsługa Klienta
$30.7K
Zasoby Ludzkie
$166K

Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$139K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w ZOE jest Zasoby Ludzkie at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $166,414. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w ZOE wynosi $122,742.

