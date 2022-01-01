Zocdoc Wynagrodzenia

Katalog firm
Wynagrodzenie w Zocdoc wynosi od $70,350 całkowitej rekompensaty rocznie dla Sukces Klienta na dolnym końcu do $225,750 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Zocdoc. Ostatnia aktualizacja: 9/13/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Software Engineer II $162K
Senior Software Engineer $195K

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Marketing
Median $200K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $226K

Analityk Danych
Median $168K
Sukces Klienta
$70.4K
Projektant Produktu
$201K
Menedżer Produktu
$173K
Menedżer Projektu
$136K
Rekruter
$142K
Sprzedaż
$109K
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Zocdoc, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Zocdoc jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $225,750. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Zocdoc wynosi $168,000.

Inne zasoby