Katalog firm
ZipRecruiter
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę

ZipRecruiter Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w ZipRecruiter wynosi od $79,600 całkowitej rekompensaty rocznie dla Zasoby Ludzkie na dolnym końcu do $422,417 dla Inżynier Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników ZipRecruiter. Ostatnia aktualizacja: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Inżynier Oprogramowania
Software Engineer III $191K
Senior Software Engineer $228K
Staff Software Engineer $422K

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Analityk Danych
Median $170K
Menedżer Produktu
Median $258K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Projektant Produktu
Median $142K

Projektant UX

Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $294K
Księgowy
$91.3K
Analityk Biznesowy
$266K
Menedżer Analityki Danych
$293K
Zasoby Ludzkie
$79.6K
Marketing
$259K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W ZipRecruiter, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)

Masz pytanie? Zapytaj społeczność.

Odwiedź społeczność Levels.fyi, aby nawiązać kontakt z pracownikami różnych firm, otrzymać porady kariery i więcej.

Odwiedź teraz!

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w ZipRecruiter jest Inżynier Oprogramowania at the Staff Software Engineer level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $422,417. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w ZipRecruiter wynosi $243,072.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla ZipRecruiter

Powiązane firmy

  • eBay
  • Pandora
  • LendingClub
  • Oscar Health
  • One Medical
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby