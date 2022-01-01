Zipline Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Zipline wynosi od $136,591 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $243,800 dla Inżynier Sprzętu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Zipline . Ostatnia aktualizacja: 11/14/2025