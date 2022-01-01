Katalog firm
Zipline
Zipline Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Zipline wynosi od $136,591 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $243,800 dla Inżynier Sprzętu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Zipline. Ostatnia aktualizacja: 11/14/2025

Block
+$58K
Robinhood
+$89K
Stripe
+$20K
Datadog
+$35K
Verily
+$22K
Inżynier Oprogramowania
Associate Software Engineer $137K
Senior Software Engineer $193K
Menedżer Produktu
Median $157K
Analityk Biznesowy
$206K

Inżynier Sprzętu
$244K
Prawny
$239K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Zipline jest Inżynier Sprzętu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $243,800. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Zipline wynosi $199,702.

Inne zasoby