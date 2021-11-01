Katalog firm
Zipcar
Zipcar Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Zipcar wynosi od $27,975 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Cyberbezpieczeństwa na dolnym końcu do $253,980 dla Szef Sztabu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Zipcar. Ostatnia aktualizacja: 11/14/2025

Inżynier Oprogramowania
Median $41.9K
Menedżer Produktu
Median $175K
Operacje Biznesowe
$65.2K

Szef Sztabu
$254K
Analityk Danych
$143K
Analityk Danych
$131K
Projektant Produktu
$185K
Analityk Cyberbezpieczeństwa
$28K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$235K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Zipcar jest Szef Sztabu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $253,980. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Zipcar wynosi $142,800.

