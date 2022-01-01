Katalog firm
Zip Co
Zip Co Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Zip Co wynosi od $23,460 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Finansowy na dolnym końcu do $247,755 dla Analityk Danych na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Zip Co. Ostatnia aktualizacja: 11/14/2025

Inżynier Oprogramowania
Median $90.3K

Inżynier Oprogramowania Backend

Menedżer Produktu
Median $79.1K
Analityk Biznesowy
$150K

Analityk Danych
$43.2K
Analityk Danych
$248K
Analityk Finansowy
$23.5K
Projektant Produktu
$164K
Rekruter
$194K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$133K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Zip Co jest Analityk Danych at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $247,755. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Zip Co wynosi $132,760.

