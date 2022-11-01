Katalog firm
Zinnov
Zinnov Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Zinnov wynosi od $1,601 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inwestor Kapitału Podwyższonego Ryzyka na dolnym końcu do $291,450 dla Architekt Rozwiązań na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Zinnov. Ostatnia aktualizacja: 11/14/2025

Konsultant Zarządzania
Median $12K
Inżynier Oprogramowania
$66.7K
Architekt Rozwiązań
$291K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

Menedżer Programów Technicznych
$20.7K
Inwestor Kapitału Podwyższonego Ryzyka
$1.6K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Zinnov jest Architekt Rozwiązań at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $291,450. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Zinnov wynosi $20,681.

