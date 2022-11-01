Zinnov Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Zinnov wynosi od $1,601 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inwestor Kapitału Podwyższonego Ryzyka na dolnym końcu do $291,450 dla Architekt Rozwiązań na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Zinnov . Ostatnia aktualizacja: 11/14/2025