Zicom
Najważniejsze spostrzeżenia
    O firmie

    Zicom is a prominent supplier of electronic security systems with over 25 years of experience, specializing in innovative CCTV and surveillance products tailored for both home and business security.

    http://www.zicom.com
    Strona internetowa
    1994
    Rok założenia
    600
    Liczba pracowników
    $100M-$250M
    Szacunkowy przychód
    Centrala

