Katalog firm
ZestMoney
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę

ZestMoney Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w ZestMoney wynosi od $25,280 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $114,270 dla Inwestor Venture Capital na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników ZestMoney. Ostatnia aktualizacja: 10/18/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Inżynier Oprogramowania
Median $25.3K
Menedżer Produktu
$44.8K
Inwestor Venture Capital
$114K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w ZestMoney jest Inwestor Venture Capital at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $114,270. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w ZestMoney wynosi $44,770.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla ZestMoney

Powiązane firmy

  • Netflix
  • Apple
  • PayPal
  • Uber
  • Tesla
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby