ZenBusiness Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w ZenBusiness wynosi od $105,470 całkowitej rekompensaty rocznie dla Marketing na dolnym końcu do $175,000 dla Inżynier Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników ZenBusiness. Ostatnia aktualizacja: 9/2/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $175K

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Analityk Danych
$131K
Marketing
$105K

Menedżer Produktu
$154K
Menedżer Programu
$159K
Menedżer Projektu
$150K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w ZenBusiness jest Inżynier Oprogramowania z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $175,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w ZenBusiness wynosi $152,236.

