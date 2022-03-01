Z Holdings Wynagrodzenia

Katalog firm
Wynagrodzenie w Z Holdings wynosi od $43,619 całkowitej rekompensaty rocznie dla Projektant Produktu na dolnym końcu do $74,625 dla Inżynier Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Z Holdings. Ostatnia aktualizacja: 11/27/2025

Projektant Produktu
$43.6K
Inżynier Oprogramowania
$74.6K
Najwyżej płatnym stanowiskiem w Z Holdings jest Inżynier Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $74,625. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Z Holdings wynosi $59,122.

