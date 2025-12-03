Katalog firm
Yellow.ai
Yellow.ai Konsultant Zarządzania Pensje

Średnia całkowita rekompensata Konsultant Zarządzania in United States w Yellow.ai wynosi od $328K do $468K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Yellow.ai. Ostatnia aktualizacja: 12/3/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$376K - $440K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$328K$376K$440K$468K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w Yellow.ai?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Konsultant Zarządzania w Yellow.ai in United States wynosi rocznie $468,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Yellow.ai dla stanowiska Konsultant Zarządzania in United States wynosi $328,000.

Inne zasoby

