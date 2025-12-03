Katalog firm
Yellow Card App
Yellow Card App Inżynier Oprogramowania Pensje

Średnia całkowita rekompensata Inżynier Oprogramowania in South Africa w Yellow Card App wynosi od ZAR 465K do ZAR 662K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Yellow Card App. Ostatnia aktualizacja: 12/3/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$30.2K - $34.4K
South Africa
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$26.7K$30.2K$34.4K$37.9K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w Yellow Card App?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Yellow Card App in South Africa wynosi rocznie ZAR 661,626. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Yellow Card App dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in South Africa wynosi ZAR 465,381.

Inne zasoby

