YCH Group
YCH Group Menedżer Projektu Pensje

Średnia całkowita rekompensata Menedżer Projektu in Indonesia w YCH Group wynosi od IDR 296.03M do IDR 429.6M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w YCH Group. Ostatnia aktualizacja: 12/3/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$20.4K - $23.7K
Indonesia
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$18K$20.4K$23.7K$26.1K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w YCH Group?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Projektu w YCH Group in Indonesia wynosi rocznie IDR 429,604,673. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w YCH Group dla stanowiska Menedżer Projektu in Indonesia wynosi IDR 296,030,110.

