Yassir
Yassir Analityk Biznesowy Pensje

Średnia całkowita rekompensata Analityk Biznesowy in Egypt w Yassir wynosi od EGP 43.3K do EGP 62.9K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Yassir. Ostatnia aktualizacja: 12/3/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$1K - $1.2K
Egypt
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$892.1$1K$1.2K$1.3K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w Yassir?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Biznesowy w Yassir in Egypt wynosi rocznie EGP 62,896. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Yassir dla stanowiska Analityk Biznesowy in Egypt wynosi EGP 43,340.

