Yara International
Yara International Inżynier Elektryk Pensje

Średnia całkowita rekompensata Inżynier Elektryk in Brazil w Yara International wynosi od R$119K do R$169K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Yara International. Ostatnia aktualizacja: 12/3/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$24.6K - $29.1K
Brazil
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$21.6K$24.6K$29.1K$30.7K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w Yara International?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Elektryk w Yara International in Brazil wynosi rocznie R$168,511. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Yara International dla stanowiska Inżynier Elektryk in Brazil wynosi R$118,690.

Inne zasoby

