Yanolja
  • Menedżer Programów Technicznych

  • Wszystkie pensje Menedżer Programów Technicznych

Yanolja Menedżer Programów Technicznych Pensje

Średnia całkowita rekompensata Menedżer Programów Technicznych in Korea, South w Yanolja wynosi od ₩106.63M do ₩149.28M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Yanolja. Ostatnia aktualizacja: 12/3/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$81K - $94.2K
Korea, South
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$74.8K$81K$94.2K$105K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Programów Technicznych w Yanolja in Korea, South wynosi rocznie ₩149,276,641. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Yanolja dla stanowiska Menedżer Programów Technicznych in Korea, South wynosi ₩106,626,172.

