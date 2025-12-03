Katalog firm
Y&L Consulting
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

Y&L Consulting Inżynier Oprogramowania Pensje

Średnia całkowita rekompensata Inżynier Oprogramowania in Romania w Y&L Consulting wynosi od RON 59.4K do RON 84.3K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Y&L Consulting. Ostatnia aktualizacja: 12/3/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$15.3K - $18.1K
Romania
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$13.5K$15.3K$18.1K$19.1K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Potrzebujemy tylko 3 więcej Inżynier Oprogramowania zgłoszeń w Y&L Consulting aby odblokować!

Zaproś znajomych i społeczność, aby dodali wynagrodzenia anonimowo w mniej niż 60 sekund. Więcej danych oznacza lepsze informacje dla osób poszukujących pracy jak Ty i naszej społeczności!

💰 Zobacz wszystkie Wynagrodzenia

💪 Dodaj dane Twoje wynagrodzenie


Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w Y&L Consulting?

Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Inżynier Oprogramowania oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Y&L Consulting in Romania wynosi rocznie RON 84,345. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Y&L Consulting dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Romania wynosi RON 59,408.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Y&L Consulting

Powiązane firmy

  • Uber
  • Intuit
  • Roblox
  • SoFi
  • Stripe
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/yandl-consulting/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.