Yandex
Yandex Inżynier Zapewnienia Jakości (QA) Pensje w Saint Petersburg Metro Area

Wynagrodzenie Inżynier Zapewnienia Jakości (QA) in Saint Petersburg Metro Area w Yandex wynosi od RUB 1.45M year dla G14 do RUB 3.61M year dla G16. Medianna pakietu rekompensaty in Saint Petersburg Metro Area year wynosi w sumie RUB 2.31M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Yandex. Ostatnia aktualizacja: 10/8/2025

Średnie Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje ()
Premia
G14
(Poziom początkujący)
RUB 1.45M
RUB 1.37M
RUB 1.1K
RUB 73.3K
G15
RUB 2.4M
RUB 2.16M
RUB 57K
RUB 183K
G16
RUB 3.61M
RUB 3.14M
RUB 0
RUB 468K
G17
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Yandex, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)

Terms of RSUs. Pursuant to an RSU award, you will have the right to receive a number of Yandex Class A shares, at no cost to you, upon satisfaction of the time-based vesting criteria of your award. For example, if you have an RSU award for 100 shares, with 25% vesting on a specified date, then on that date you will be entitled to receive 25 shares, at no cost. There is no exercise price associated with the RSUs.



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Zapewnienia Jakości (QA) w Yandex in Saint Petersburg Metro Area wynosi rocznie RUB 4,050,534. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Yandex dla stanowiska Inżynier Zapewnienia Jakości (QA) in Saint Petersburg Metro Area wynosi RUB 2,391,834.

