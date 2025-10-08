Wynagrodzenie Inżynier Uczenia Maszynowego in Moscow Metro Area w Yandex wynosi od RUB 1.47M year dla G14 do RUB 5.74M year dla G17. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Yandex. Ostatnia aktualizacja: 10/8/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje ()
Premia
G14
RUB 1.47M
RUB 1.38M
RUB 0
RUB 88.1K
G15
RUB 2.87M
RUB 2.64M
RUB 4.8K
RUB 225K
G16
RUB 4.36M
RUB 3.83M
RUB 122K
RUB 406K
G17
RUB 5.74M
RUB 4.75M
RUB 195K
RUB 790K
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Yandex, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)
Terms of RSUs. Pursuant to an RSU award, you will have the right to receive a number of Yandex Class A shares, at no cost to you, upon satisfaction of the time-based vesting criteria of your award. For example, if you have an RSU award for 100 shares, with 25% vesting on a specified date, then on that date you will be entitled to receive 25 shares, at no cost. There is no exercise price associated with the RSUs.