Wynagrodzenie Inżynier Analityki in Russia w Yandex wynosi od RUB 2M year dla G14 do RUB 4.58M year dla G16. Medianna pakietu rekompensaty in Russia year wynosi w sumie RUB 2.27M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Yandex. Ostatnia aktualizacja: 10/8/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje ()
Premia
G14
RUB 2M
RUB 1.99M
RUB 0
RUB 6.4K
G15
RUB 2.65M
RUB 2.65M
RUB 0
RUB 0
G16
RUB 4.58M
RUB 4.24M
RUB 0
RUB 331K
G17
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Yandex, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)
Terms of RSUs. Pursuant to an RSU award, you will have the right to receive a number of Yandex Class A shares, at no cost to you, upon satisfaction of the time-based vesting criteria of your award. For example, if you have an RSU award for 100 shares, with 25% vesting on a specified date, then on that date you will be entitled to receive 25 shares, at no cost. There is no exercise price associated with the RSUs.