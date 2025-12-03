Katalog firm
Yalo
Yalo Menedżer Projektowania Produktu Pensje

Średnia całkowita rekompensata Menedżer Projektowania Produktu in Colombia w Yalo wynosi od COP 211.13M do COP 295.07M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Yalo. Ostatnia aktualizacja: 12/3/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$57.6K - $69.8K
Colombia
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$53.1K$57.6K$69.8K$74.2K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w Yalo?

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Projektowania Produktu w Yalo in Colombia wynosi rocznie COP 295,067,845. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Yalo dla stanowiska Menedżer Projektowania Produktu in Colombia wynosi COP 211,126,131.

Inne zasoby

