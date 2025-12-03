Katalog firm
Yalantis
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Zasoby Ludzkie

  • Wszystkie pensje Zasoby Ludzkie

Yalantis Zasoby Ludzkie Pensje

Średnia całkowita rekompensata Zasoby Ludzkie in Ukraine w Yalantis wynosi od UAH 984K do UAH 1.43M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Yalantis. Ostatnia aktualizacja: 12/3/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$27K - $30.7K
Ukraine
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$23.5K$27K$30.7K$34.2K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Potrzebujemy tylko 3 więcej Zasoby Ludzkie zgłoszeń w Yalantis aby odblokować!

Zaproś znajomych i społeczność, aby dodali wynagrodzenia anonimowo w mniej niż 60 sekund. Więcej danych oznacza lepsze informacje dla osób poszukujących pracy jak Ty i naszej społeczności!

💰 Zobacz wszystkie Wynagrodzenia

💪 Dodaj dane Twoje wynagrodzenie


Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w Yalantis?

Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Zasoby Ludzkie oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Zasoby Ludzkie w Yalantis in Ukraine wynosi rocznie UAH 1,434,194. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Yalantis dla stanowiska Zasoby Ludzkie in Ukraine wynosi UAH 984,489.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Yalantis

Powiązane firmy

  • Uber
  • Microsoft
  • LinkedIn
  • Tesla
  • Roblox
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/yalantis/salaries/human-resources.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.