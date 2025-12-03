Katalog firm
Yadro
Yadro Architekt Rozwiązań Pensje

Średnia całkowita rekompensata Architekt Rozwiązań in Russia w Yadro wynosi od RUB 7.95M do RUB 11.29M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Yadro. Ostatnia aktualizacja: 12/3/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$116K - $137K
Russia
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$102K$116K$137K$145K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w Yadro?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Architekt Rozwiązań w Yadro in Russia wynosi rocznie RUB 11,285,277. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Yadro dla stanowiska Architekt Rozwiązań in Russia wynosi RUB 7,948,760.

