Średnia całkowita rekompensata Menedżer Projektu in Russia w Yadro wynosi od RUB 736K do RUB 1.07M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Yadro. Ostatnia aktualizacja: 12/3/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$10.8K - $12.3K
Russia
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$9.4K$10.8K$12.3K$13.7K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Projektu w Yadro in Russia wynosi rocznie RUB 1,071,635. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Yadro dla stanowiska Menedżer Projektu in Russia wynosi RUB 735,614.

