Katalog firm
XYZ Robotics
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Architekt Rozwiązań

  • Wszystkie pensje Architekt Rozwiązań

XYZ Robotics Architekt Rozwiązań Pensje

Średnia całkowita rekompensata Architekt Rozwiązań in United States w XYZ Robotics wynosi od $146K do $212K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w XYZ Robotics. Ostatnia aktualizacja: 12/3/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$167K - $191K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$146K$167K$191K$212K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Potrzebujemy tylko 3 więcej Architekt Rozwiązań zgłoszeń w XYZ Robotics aby odblokować!

Zaproś znajomych i społeczność, aby dodali wynagrodzenia anonimowo w mniej niż 60 sekund. Więcej danych oznacza lepsze informacje dla osób poszukujących pracy jak Ty i naszej społeczności!

💰 Zobacz wszystkie Wynagrodzenia

💪 Dodaj dane Twoje wynagrodzenie


Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W XYZ Robotics, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Architekt Rozwiązań oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Uwzględnione Stanowiska

Zgłoś Nowe Stanowisko

Architekt Danych

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Architekt Rozwiązań w XYZ Robotics in United States wynosi rocznie $212,400. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w XYZ Robotics dla stanowiska Architekt Rozwiązań in United States wynosi $145,800.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla XYZ Robotics

Powiązane firmy

  • Apple
  • DoorDash
  • Snap
  • Square
  • Google
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/xyz-robotics/salaries/solution-architect.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.