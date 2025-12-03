Katalog firm
XYZ Robotics
XYZ Robotics Menedżer Inżynierii Oprogramowania Pensje

Średnia całkowita rekompensata Menedżer Inżynierii Oprogramowania in United States w XYZ Robotics wynosi od $213K do $290K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w XYZ Robotics. Ostatnia aktualizacja: 12/3/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$228K - $275K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$213K$228K$275K$290K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W XYZ Robotics, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania w XYZ Robotics in United States wynosi rocznie $290,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w XYZ Robotics dla stanowiska Menedżer Inżynierii Oprogramowania in United States wynosi $212,500.

Inne zasoby

