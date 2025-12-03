Katalog firm
XYZ Robotics
XYZ Robotics Inżynier Oprogramowania Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in United States w XYZ Robotics wynosi $103K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w XYZ Robotics. Ostatnia aktualizacja: 12/3/2025

Mediana Pakietu
company icon
XYZ Robotics
Software Engineer
New York, NY
Łącznie rocznie
$103K
Poziom
L3
Podstawa
$100K
Stock (/yr)
$2.5K
Premia
$0
Lata w firmie
0 Lata
Lata doświadczenia
2 Lata
Jakie są poziomy kariery w XYZ Robotics?
Najnowsze zgłoszenia pensji
Wynagrodzenia stażowe

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W XYZ Robotics, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Uwzględnione Stanowiska

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Oprogramowania Quality Assurance (QA)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w XYZ Robotics in United States wynosi rocznie $132,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w XYZ Robotics dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in United States wynosi $102,500.

