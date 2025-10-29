Katalog firm
Xperi
Xperi Inżynier Sprzedaży Pensje

Średnia całkowita rekompensata Inżynier Sprzedaży in United States w Xperi wynosi od $163K do $233K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Xperi. Ostatnia aktualizacja: 10/29/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$187K - $219K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$163K$187K$219K$233K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Xperi, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (25.00% rocznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Sprzedaży w Xperi in United States wynosi rocznie $232,830. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Xperi dla stanowiska Inżynier Sprzedaży in United States wynosi $163,180.

