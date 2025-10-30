Katalog firm
XPENG Motors 小鹏汽车
XPENG Motors 小鹏汽车 Inżynier Oprogramowania Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in United States w XPENG Motors 小鹏汽车 wynosi $300K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w XPENG Motors 小鹏汽车. Ostatnia aktualizacja: 10/30/2025

Mediana Pakietu
company icon
XPENG Motors 小鹏汽车
Software Engineer
Los Angeles - Orange County
Łącznie rocznie
$300K
Poziom
L5
Podstawa
$200K
Stock (/yr)
$100K
Premia
$0
Lata w firmie
2-4 Lata
Lata doświadczenia
5-10 Lata
Jakie są poziomy kariery w XPENG Motors 小鹏汽车?
Najnowsze zgłoszenia pensji
Wynagrodzenia stażowe

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W XPENG Motors 小鹏汽车, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w XPENG Motors 小鹏汽车 in United States wynosi rocznie $430,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w XPENG Motors 小鹏汽车 dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in United States wynosi $280,000.

