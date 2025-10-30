Katalog firm
XPENG Motors 小鹏汽车
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Inżynier Sprzętu

  • Wszystkie pensje Inżynier Sprzętu

XPENG Motors 小鹏汽车 Inżynier Sprzętu Pensje

Średnia całkowita rekompensata Inżynier Sprzętu in China w XPENG Motors 小鹏汽车 wynosi od CN¥245K do CN¥348K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w XPENG Motors 小鹏汽车. Ostatnia aktualizacja: 10/30/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

CN¥279K - CN¥330K
China
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
CN¥245KCN¥279KCN¥330KCN¥348K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Potrzebujemy tylko 3 więcej Inżynier Sprzętu zgłoszeń w XPENG Motors 小鹏汽车 aby odblokować!

Zaproś znajomych i społeczność, aby dodali wynagrodzenia anonimowo w mniej niż 60 sekund. Więcej danych oznacza lepsze informacje dla osób poszukujących pracy jak Ty i naszej społeczności!

💰 Zobacz wszystkie Wynagrodzenia

💪 Dodaj dane Twoje wynagrodzenie

Block logo
+CN¥417K
Robinhood logo
+CN¥639K
Stripe logo
+CN¥144K
Datadog logo
+CN¥251K
Verily logo
+CN¥158K
Don't get lowballed

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W XPENG Motors 小鹏汽车, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)



Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Inżynier Sprzętu oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Sprzętu w XPENG Motors 小鹏汽车 in China wynosi rocznie CN¥348,473. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w XPENG Motors 小鹏汽车 dla stanowiska Inżynier Sprzętu in China wynosi CN¥245,446.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla XPENG Motors 小鹏汽车

Powiązane firmy

  • NIO
  • Baidu
  • Tesla
  • Tencent
  • Chewy
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby