XPENG Motors 小鹏汽车
XPENG Motors 小鹏汽车 Obsługa Klienta Pensje

Średnia całkowita rekompensata Obsługa Klienta in United States w XPENG Motors 小鹏汽车 wynosi od $180K do $246K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w XPENG Motors 小鹏汽车. Ostatnia aktualizacja: 10/30/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$193K - $234K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$180K$193K$234K$246K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W XPENG Motors 小鹏汽车, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Obsługa Klienta w XPENG Motors 小鹏汽车 in United States wynosi rocznie $246,311. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w XPENG Motors 小鹏汽车 dla stanowiska Obsługa Klienta in United States wynosi $180,487.

Inne zasoby