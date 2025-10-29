Katalog firm
XP
  • Pensje
  • Menedżer Inżynierii Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Menedżer Inżynierii Oprogramowania

XP Menedżer Inżynierii Oprogramowania Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Menedżer Inżynierii Oprogramowania in Brazil w XP wynosi R$590K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w XP. Ostatnia aktualizacja: 10/29/2025

Mediana Pakietu
company icon
XP
Software Engineering Manager
Sao Paulo, SP, Brazil
Łącznie rocznie
R$590K
Poziom
L5
Podstawa
R$201K
Stock (/yr)
R$0
Premia
R$390K
Lata w firmie
2-4 Lata
Lata doświadczenia
11+ Lata
Jakie są poziomy kariery w XP?
Block logo
+R$318K
Robinhood logo
+R$488K
Stripe logo
+R$110K
Datadog logo
+R$192K
Verily logo
+R$121K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania w XP in Brazil wynosi rocznie R$1,053,824. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w XP dla stanowiska Menedżer Inżynierii Oprogramowania in Brazil wynosi R$533,017.

