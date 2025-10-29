Xilinx Inżynier Oprogramowania Pensje

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in United States w Xilinx wynosi od $153K year dla E3 do $362K year dla E8. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $280K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Xilinx. Ostatnia aktualizacja: 10/29/2025

Nazwa poziomu Łącznie Podstawa Akcje (/yr) Premia E3 Software Engineer 1 ( Poziom początkujący ) $153K $110K $32.5K $10K E4 Software Engineer 2 $155K $128K $16.7K $10.3K E5 Senior Software Engineer 1 $170K $132K $23.6K $13.9K E6 Senior Software Engineer 2 $224K $158K $48.8K $17.3K Pokaż 4 Więcej poziomów

Harmonogram Uprawnień Główny 25 % ROK 1 25 % ROK 2 25 % ROK 3 25 % ROK 4 Typ Akcji RSU W Xilinx, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień: 25 % uprawnia w 1st - ROK ( 25.00 % rocznie )

Jaki jest harmonogram uprawnień w Xilinx ?

