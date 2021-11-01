Katalog firm
Xiaomi
Xiaomi Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Xiaomi wynosi od $19,587 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Cyberbezpieczeństwa na dolnym końcu do $522,375 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Xiaomi. Ostatnia aktualizacja: 9/11/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $43.6K
Księgowy
$49.8K
Menedżer Operacji Biznesowych
$124K

Rozwój Biznesu
$106K
Obsługa Klienta
$24.1K
Inżynier Sprzętu
$56.5K
Marketing
$197K
Menedżer Produktu
$69.8K
Menedżer Projektu
$45.3K
Sprzedaż
$51.3K
Analityk Cyberbezpieczeństwa
$19.6K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$522K
Architekt Rozwiązań
$236K
Menedżer Programu Technicznego
$47.1K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Xiaomi jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $522,375. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Xiaomi wynosi $53,899.

