Xero
Xero Badacz UX Pensje

Średnia całkowita rekompensata Badacz UX in Australia w Xero wynosi od A$87.7K do A$120K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Xero. Ostatnia aktualizacja: 10/29/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

A$93.9K - A$113K
Australia
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
A$87.7KA$93.9KA$113KA$120K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Xero, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Badacz UX w Xero in Australia wynosi rocznie A$119,644. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Xero dla stanowiska Badacz UX in Australia wynosi A$87,670.

